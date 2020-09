Calciomercato Inter, rivelazione di Marotta | Ecco le prossime mosse!

In conferenza stampa, Beppe Marotta ha parlato del mercato dell’Inter e delle strategie future: “Coglieremo delle opportunità”

Nella giornata di oggi, l’ad nerazzurri insieme ad Antonio Conte hanno tenuto una conferenza stampa in vista dell’inizio del campionato dell’Inter, che sfiderà la Fiorentina. Beppe Marotta ha affrontato molti temi di mercato, rivelando le strategie che seguirà il club meneghino nelle prossime settimane. Il dirigente dell’Inter ha parlato anche della possibile partenza di Skriniar: “Tutto avviene per comunione d’intenti. Avere una rosa numerosa significa avere oculatezza e prevenire situazioni difficili”. Ecco le altre dichiarazioni di Marotta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Skriniar e Godin | Assalto al top player

Calciomercato Inter, Marotta svela le strategie: “Coglieremo eventuali occasioni”

È stato un Marotta particolarmente aperto al dialogo quello che si è presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi. L’ad nerazzurro ha rivelato quali saranno le strategie dell’Inter sul mercato: “Siamo in una pandemia, tutti i club hanno minori introiti, stadi chiusi, contenziosi: non è un caso che nessuna squadra abbia fatto investimenti forte sul mercato. Noi faremo il possibile seguendo quella politica che stiamo attuando. Cercheremo di cogliere delle opportunità, ma non ci saranno grandi investimenti e grandi operazioni”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter e Juventus beffate | Affare in chiusura!

Le dichiarazioni di Marotta sembrano chiudere, definitivamente, la porta all’arrivo di N’Golo Kante: il centrocampista del Chelsea prevederebbe un esborso troppo imponente per l’attuale situazione finanziaria dei nerazzurri. L’Inter è alla ricerca di opportunità ed occasioni di mercato. Per questo motivo la dirigenza meneghina continuerà a monitorare se, in Italia o all’esterno, nascano delle occasioni da cogliere: un’abilità di cui Beppe Marotta ha spesso dimostrato di essere un maestro.

L’Inter non farà spese folli sul mercato, l’ad Beppe Marotta ha indicato la rotta che seguiranno i nerazzurri: “Cercheremo di cogliere delle opportunità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Ranocchia in uscita | L’agente incontra Preziosi

Juventus, nuovo terzino e cash | Mossa a sorpresa per Douglas Costa

Calciomercato, la Juventus lo ha già salutato | Le big d’Europa si sfidano