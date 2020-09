Calciomercato Inter, sorpresa Skriniar | Scambio offerto, beffato il Milan

L’Inter potrebbe presto accordarsi per la cessione di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è ambito da tanti club, soprattutto in Premier League, e sembra in procinto di lasciare i nerazzurri.

Milan Skriniar potrebbe presto lasciare l’Inter. La destinazione pare essere la Premier League, anche se nelle ultime ore pare si sia arenata la pista Tottenham. Gli Spurs, infatti, sembra che abbiano virato su Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea. Una decisione che spalancherebbe le porte all’inserimento di un altro club inglese, neo-promosso in Premier League, che avrebbe già formulato un’offerta all’Inter.

Inter, offerta dal Fulham per Skriniar

Il club inglese in questione sarebbe il Fulham, che avrebbe formulato un’offerta all’Inter per Skriniar di 30 milioni cash più il cartellino di Jean Michael Seri, nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray. Con i turchi ha giocato 37 partite in tutte le competizioni e in questa finestra di mercato è tornato a vestire la maglia dei Cottagers. Tuttavia, il mediano ivoriano non entusiasmerebbe i nerazzurri, che invece avrebbero chiesto un altra contropartita.

Si tratta di André Zambo Anguissa, classe ’95, dello stesso ruolo di Seri. Il camerunense è risultato decisivo per la conquista dell’Europa League del Villareal, con la quale ha giocato in prestito la scorsa stagione. Anguissa è seguito anche dal Milan per rinforzare la zona mediana del campo di Stefano Pioli.

