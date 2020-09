Inter e Juventus, Barcellona pronto al sacrificio | Rivelazione di Koeman!

Il tecnico del Barcellona ha rivelato che servirà un grande acquisto in attacco, dove potrebbe esserci una partenza: le parole di Koeman

La travagliata estate del Barcellona non è ancora terminata. Dopo la pesante sconfitta subita dal Bayern Monaco in Champions League, sono stati scoperchiati tutti i problemi interni alla società catalana. L’esonero di Quique Setien non è servito a calmare le acque, con Lionel Messi che è arrivato addirittura a comunicare l’addio al club blaugrana. La scelta di ripiegare su Ronald Koeman e la virata del numero ’10’ argentino, poi, hanno calmato un po’ le acque. Anche se l’addio di alcuni senatori non è stato visto di buon occhio da giocatori e tifosi. Ora, però, potrebbero esserci altri colpi di scena.

Calciomercato Juventus, Dembele può partire | Rivelazione di Koeman

In conferenza stampa, Ronald Koeman non si è limitato a parlare del prossimo match, ma ha rivelato le strategie di mercato del Barcellona. Delle manovre a cui potrebbero essere interessate anche due big del calcio italiano come l’Inter e la Juventus. Il tecnico olandese, infatti, ha rivelato che serve ancora un attaccante sul mercato: “Abbiamo bisogno di un ‘9’ e la società lavorerà per averlo, altrimenti continueremo con quelli che abbiamo”. Non è un mistero che, fra i giocatori seguiti dai blaugrana ci sia anche Lautaro Martinez.

Non è da escludere, quindi, che la società catalana possa fare un ultimo tentativo per il ‘Toro’ in questa sessione di mercato, anche se il favorito per la numero ‘9’ blaugrana sembra essere Memphis Depay. Questa, poi, non è stata l’unica indicazione interessante rilasciata da Koeman in conferenza. Il tecnico olandese, infatti, non ha chiuso ad una possibile partenza di Ousmane Dembele: “Sono decisione della società e del giocatore”. La Juventus continua a monitorare la situazione dell’attaccante francese.

