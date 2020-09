Bundesliga, infortunio shock | Il difensore starà fuori per sei mesi!

Brutto infortunio per il difensore dell’Hoffenheim, che dopo la vittoria col Bayern dovrà fermarsi per sei mesi.

Arriva la diagnosi dell’infortunio per Ermin Bicakcic, il difensore dell’Hoffenheim a segno nel 4-1 contro il Bayern Monaco dello scorso weekend. Per lui stop di sei mesi a causa di uno strappo al legamento crociato anteriore e al menisco mediale, a causa dell’infortunio occorsogli proprio domenica, durante la vittoria con i campioni d’Europa. L’operazione è stata eseguita nella giornata di ieri a Innsbruck ed è andata a buon fine, con la diagnosi emersa durante l’artroscopia dell’articolazione del ginocchio destro.

Bundeslinga, Bicakcic si ferma per sei mesi

Il direttore sportivo dell’Hoffenheim, Alexander Rosen, ha commentato con tristezza l’infortunio di Bicakcic: “Ermin stava attraversando un ottimo stato di forma in questo periodo: siamo abbastanza tristi per questo infortunio”. Bicakcic era stato vicino anche al Colonia nelle scorse settimane, ma alla fine aveva scelto di continuare a giocare con l’Hoffenheim, che adesso sarà costretto a tornare sul mercato per porre rimedio all’assenza del giocatore bosniaco.

