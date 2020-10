Calciomercato Inter, Conte esulta | Via libera al super colpo!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su N’Golo Kante, ora obiettivo raggiungibile in queste ultime ore di sessione. Via libera dal Chelsea, ecco i dettagli

Svolta clamorosa sul fronte Kante. Il Chelsea sta puntando dritto su uno dei centrocampisti, ‘muscolari’ e non solo più forti in circolazione. Parliamo di Thomas Partey, classe ’93 ghanese in forza attualmente all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone e in possesso di una clausola risolutiva da 50 milioni di euro. Operazione quasi last-minute di questo calciomercato, svelata da ‘Talksport’, una operazione che stravolge o può stravolgere quello dell’Inter, con Conte che da tempo sogna l’arrivo del francese Campione del Mondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tentativo in extremis | Proposto scambio alla Roma

Calciomercato Inter, svolta clamorosa per Kante: le cifre

Thomas al Chelsea, affare da 50 milioni di euro con ripercussioni positive sui nerazzurri. Ora può arrivare il via libera dei londinesi alla cessione di Kante. Serve però almeno una cessione ‘illustre’, quella di Brozovic per esempio, adesso concretamente nel mirino del Paris Saint-Germain; quella pure di Skriniar, con il Tottenham intenzionato a rilanciare. 60 milioni di euro, magari da suddividere tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, possono ‘bastare’ a Marotta per piazzare il colpo e regalare al suo allenatore il rinforzo, il super rinforzo richiesto a gran voce da diversi mesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, proposta Psg | Scambio clamoroso!

Calciomercato Juventus, Ronaldo furioso con Pirlo | Cessione bloccata