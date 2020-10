Calciomercato Milan, la Roma ci prova | Scambio di prestiti

Mancano poche ore alla fine del calciomercato ma il Milan non ha ancora ultimato tutti gli affari. Proposta in arrivo!

È stato un avvio di stagione movimentato e acceso per la Roma, che ha solo un punto in classifica dopo due giornate anche se in realtà sul campo ne aveva conquistati due. Nelle ultime ore inoltre si è accesa la polemica tra il tecnico Paulo Fonseca e l’agente di Diawara.

Negli scorsi giorni Daniele Piraino aveva messo in dubbio la permanenza del suo assistito ma ieri è arrivata la risposta dell’allenatore in conferenza stampa: “Se l’agente pensa che questa è la forma giusta e pensa che mi impressioni, ha sbagliato. Diawara è molto importante per me e la squadra, e sta lavorando molto bene“.

Calciomercato, Diawara in bilico nella Roma: possibile scambio con il Milan

In vista di questa situazione potrebbero arrivare delle novità in casa Roma. A questo punto infatti non sembrerebbe da escludere un possibile addio di Amadou Diawara, e per questo potrebbe spuntare una proposta per il Milan.

I giallorossi infatti potrebbero provare a chiedere Davide Calabria, visto che sono in cerca di esterni difensivi soprattutto per la fascia destra. Il tutto potrebbe avvenire con uno scambio di prestiti e dunque non a titolo definitivo.

C’è da dire però che Calabria in questa fase di stagione sta disputando quasi tutte le gare con prestazioni importanti e per questo potrebbe essere un titolare a lungo della compagine rossonera.

