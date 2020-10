Calciomercato Juventus, che ‘beffa’ | Cavani raggiunge Suarez

Uno dei giocatori più chiacchierati di questo mercato, Edinson Cavani, ha finalmente chiarito il suo destino. Andrà a formare la coppia d’attacco con l’altro grande obiettivo del calciomercato della Juventus.

Settimana importante in casa Juventus. Dopo aver conosciuto le sue rivali in Champions League, la squadra di Andrea Pirlo è attesa dal ‘big match’ di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera all’Allianz Stadium.

Tra le note migliori per la Juve, il pieno recupero di Paulo Dybala. Pirlo è orientato a schierare il fenomeno argentino sin dal primo minuto, nel trio d’attacco che vedrà al suo fianco Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, ultimo acquisto offensivo per la compagine bianconera. Lo spagnolo, reduce da un esordio non brillante contro la Roma, è determinato a riscattarsi contro il Napoli per ripagare la fiducia della società e dei tifosi juventini.

Calciomercato Juventus, dopo vari accostamenti ai bianconeri , Cavani sceglie la sua nuova squadra

Come ormai noto, la decisione della Juve di puntare sul ritorno di Morata è giunta dopo il blocco di tutte le altre trattative intavolate nei mesi precedenti, da Dzeko a Suarez.

Prima dello spagnolo, un altro profilo a lungo accostato ai bianconeri è stato quello di Edinson Cavani, svincolatosi dal Paris Saint Germain. L’alto ingaggio del centravanti uruguaiano e il suo passato al Napoli non hanno favorito lo sviluppo della trattativa, convincendo i Campioni d’Italia a virare su altri obiettivi.

Il futuro di Cavani, dopo molte ‘telenovele’ di mercato – Benfica su tutte – sembra finalmente trovare il lieto fine. Dalla Spagna, sempre più media sportivi rilanciano l’accordo ormai raggiunto tra l’ex bomber dei parigini e l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

‘Beffa’ doppia quindi per la Juve, che assisterà con ogni probabilità alla nuova super coppia d’attacco dei Colchoneros, formata da Cavani e Luis Suarez, vero desiderio estivo della dirigenza juventina, sfumato per ormai note questioni burocratiche.

