Calciomercato Juventus, esubero in Bundesliga | Ci pensa Raiola!

Uno degli esuberi della Juventus potrebbe approdare in Bundesliga. Mino Raiola si sarebbe attivato per piazzare il proprio assistito, avviando i contatti con un club in particolare.

Ultimi giorni di mercato bollenti in casa Juventus. Il club bianconero non riesce a piazzare i propri esuberi e dovrà farlo entro il 5 ottobre per permettere a Pirlo di avere a disposizione una rosa completa. Uno di questi esuberi è Federico Bernardeschi, il quale non rientra nei piani del tecnico. Ecco perché la Juve si sarebbe affidata al suo agente, Mino Raiola, per trovargli una sistemazione.

Juventus, Raiola propone Bernardeschi in Bundesliga

Tramite il suo agente Raiola, Federico Bernardeschi potrebbe approdare in Bundesliga. Si tratterebbe in una trattativa conclusa proprio all’ultimo respiro, vista la fine del mercato prevista per il 5 ottobre. Raiola ha tanti contatti in giro per l’Europa e una delle squadre a cui è stato proposto l’ex Fiorentina è il Borussia Dortmund.

Una pista che non è escluso che possa diventare sempre più calda nelle prossime ore. Il Borussia è una squadra con un’età media molto giovane e Bernardeschi e nel pieno della sua maturità calcistica, dato che è un classe ’94. La Juventus chiede 25 milioni di euro, ma dato il momento e i tempi ristretti, accetterebbe anche un prestito con diritto di riscatto.

