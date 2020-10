Calciomercato Inter, Joao Mario in Serie A | Possibile scambio!

Possibile cessione in Serie A per Joao Mario. L’Inter è in trattativa con un club per imbastire uno scambio da mandare in porto entro le 20:00 della giornata di domani.

Nella giornata di domani si chiuderà la finestra di calciomercato. Le società restano attivissime per chiudere gli ultimi colpi in entrata e piazzare i giocatori che non rientrano nei piani dei propri allenatori. Una di queste è l’Inter, alle prese con le cessioni di alcuni centrocampisti, vista la grande abbondanza che ha a disposizione Antonio Conte in quel reparto. Nello specifico, Joao Mario -rientrato dal prestito in Russia- verosimilmente non proseguirà l’avventura in nerazzurro, ma potrebbe restare in Serie A.

Inter, Joao Mario al Torino: occhio allo scambio

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, in queste ore Inter e Torino stanno provando a imbastire uno scambio per portare Joao Mario al Toro e Armando Izzo alla corte di Antonio Conte. Una trattativa difficile, visti i tempi ristretti, ma che potrebbe concludersi proprio sul finale. L’operazione si concluderebbe in prestito con diritto di riscatto, con quello di Joao Mario fissato sui 13-14 milioni di euro, mentre per Izzo si parlerebbe 18-20 milioni.

Insomma, la trattativa è più che aperta: Conte si ritroverebbe un difensore più che abituato a giocare in una difesa a tre e il Torino rinforzerebbe il centrocampo con un innesto di qualità.

