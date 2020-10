Calciomercato, Dani Alves torna in Europa | Offerto in Serie A: i dettagli

Ultimi giorni di mercato in casa Roma: dopo Mayoral e il quasi certo ritorno di Smalling, per i giallorossi spunta la clamorosa ipotesi Dani Alves.

Grande attesa in casa Roma per il match contro l’Udinese, in programma questa sera alla Dacia Arena. Dopo il pareggio con la Juventus, dove la squadra di Fonseca ha fatto intravedere buone cose dal punto di vista tecnico-tattico, i giallorossi sono chiamati a dare un segnale deciso di ripresa contro i friulani di mister Gotti.

Ottime notizie provengono invece dal mercato, dove la dirigenza giallorossa ha chiuso importanti operazioni negli ultimi giorni. Dopo Mayoral, punta arrivata dal Real Madrid per garantire un’alternativa ad Edin Dzeko, la Roma è vicinissima a concludere la trattativa per il ritorno di Smalling.

Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi Dani Alves. L’ex Barcellona offerto ai giallorossi

I recenti acquisti e la conferma di Dzeko potrebbero incanalare la stagione della Roma sui binari giusti, con la nuova proprietà Friedkin decisa a riconquistare l’Europa che conta.

A sorpresa, il mercato della Roma potrebbe riservare un ultimo grande colpo, in grado di far fare il salto di qualità decisivo al club Capitolino. Indiscrezioni di mercato, accostano con insistenza alla Roma Dani Alves, ex laterale di Barcellona e Juventus.

Tornato al San Paolo dopo l’ultima esperienza europea al PSG, Dani Alves è desideroso di tornare a calcare il palcoscenico europeo, mettendosi in gioco nonostante i suoi 37 anni.

Offerto alla Roma, i giallorossi stanno valutando l’ipotesi di offrire un contratto al brasiliano, puntando ad un acquisto a parametro zero. Come riporta Don Balon, portale iberico, ad impensierire la Roma nella corsa a Dani Alves ci sarebbe il Siviglia dell’ex Monchi. Gli andalusi vogliono riportare l’esterno al Sanchez Pizjuan, dove la sua carriera ha spiccato al volo. Gli spagnoli sono pronti ad offrire un contratto più lungo al brasiliano, spalmando l’oneroso ingaggio. Seguiranno aggiornamenti.

