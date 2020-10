Calciomercato Juventus, proposta di scambio dal Siviglia | Il club dice no

Dal calciomercato spagnolo arriva una proposta per De Sciglio: la Juventus però non è convinta dall’offerta.

Continua la ricerca di una destinazione per Mattia De Sciglio, oramai fuori dai piani di Andrea Pirlo. L’esterno è stato scavalcato nelle gerarchie dal giovane Frabotta e dovrà trovarsi una squadra per la stagione appena iniziata, entro lunedì, ultimo giorno di calciomercato. Gli intermediari lo hanno proposto all’estero, come già accaduto per Rugani, ma al momento non sembra essere arrivata una soluzione.

Calciomercato Juventus, proposta di scambio dal Siviglia

L’ex terzino del Milan sarebbe stato offerto al Siviglia, che lo prenderebbe però solo in prestito secco, rimandandolo a Torino al termine della stagione in corso. L’alternativa potrebbe essere mettere in piedi uno scambio che porti alla corte di Pirlo Nemanja Gudelj, serbo con cittadinanza olandese: il centrocampista classe ’91 però non convince come profilo e la Juventus avrebbe rifiutato la proposta, con l’intenzione di monetizzare la cessione di De Sciglio o comunque di inserire un’opzione che permette al giocatore di trovare una nuova squadra.

