Calciomercato, Sarri può tornare | Con lui anche Jorginho

Dopo una stagione difficile con la Juventus che ha portato al suo esonero, Sarri può tornare ad allenare a stagione in corso: una big ci pensa

È un momento particolare per Maurizio Sarri, che al momento è rimasto senza panchina dopo aver vissuto un’annata di alti e bassi con la Juventus. Il tecnico nativo di Napoli ha ancora un contratto con i bianconeri che scadrà il prossimo 30 giugno ma il suo posto da allenatore è stato preso da Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in Premier | Ok di Conte, no di Brozovic

Nella scorsa stagione è arrivata la conquista dello scudetto ma non è bastata per trattenerlo sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, che ha deciso di cambiare soprattutto per le brutte prestazioni e i troppi passi falsi ottenuti sia in Champions League che nelle varie coppe.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esubero in Bundesliga | Ci pensa Raiola!

Calciomercato, per Sarri può esserci l’occasione PSG: con lui anche Jorginho

Ora Maurizio Sarri attende nuove chiamate dalle big e dal PSG potrebbe arrivare un assist. Tuchel non vive un buon momento come testimoniano le sue critiche sul mercato, parole che non hanno fatto piacere a Leonardo: “Non abbiamo apprezzato affatto. Se qualcuno non è felice, se decide di restare, deve rispettare la politica sportiva e le regole interne“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ di Mendes | Sfuma il terzino

Possibile dunque che arrivi un addio in casa PSG, visto che Tuchel era in bilico anche alla fine della scorsa stagione. In caso di esonero sarebbe pronto Maurizio Sarri che potrebbe portare con sé Jorginho, ormai un perno del suo centrocampo.

Maurizio Sarri in questo modo farebbe anche un “favore” alla Juventus in quanto si libererebbe del suo contratto con i bianconeri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, preso il vice Dzeko | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, che ‘beffa’ | Cavani raggiunge Suarez