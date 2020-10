Calciomercato, sfumano Juventus e Inter | Parte in prestito

Tanti giocatori seguiti dalla Juventus e dall’Inter in questa sessione di mercato. Per uno di questi sembra imminente il passaggio in prestito in un’altra squadra: sfuma così il suo passaggio in Serie A.

Nei giorni scorsi si era presentata un’occasione di mercato per Juventus e Inter per la fascia sinistra. Junior Firpo ha deciso di restare al Barcellona, con Juan Miranda che, impossibilitato dal trovare spazio con la prima squadra, ha deciso di partire. Poteva profilarsi un vero e proprio derby d’Italia per lo spagnolo, ma secondo il portale ‘TodoFichajes.com‘, Miranda avrebbe già trovato squadra. Si tratta del Betis Siviglia, che ha concluso l’operazione in prestito secco. Lo scorso anno allo Schalke 04, il terzino sinistro ha valutato bene l’idea di partire per non restare fermo, chiuso da Jordi Alba e Junior Firpo.

