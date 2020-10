Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ al Milan | Proposta last minute!

In casa Inter si prepara la beffa per i cugini rossoneri: proposta dall’Inghilterra, ecco il colpo al fotofinish per Conte

Il calciomercato dell’Inter passerà da un ultimo colpo di spessore in mediana. Se il sogno di difficile realizzazione si chiama N’Golo Kante, nelle ultimissime ore di mercato potrebbe presentarsi una chance clamorosa per la mediana dell’Inter. Proposta in arrivo dalla Premier League: ecco il colpo che può lasciare a bocca asciutta il Milan.

Calciomercato Inter, Kante ‘bloccato’: alternativa a sorpresa

Una corte serrata che difficilmente finirà con un matrimonio durante l’attuale sessione di mercato. Congelata l’operazione Kante, l’Inter potrebbe comunque pescara in casa Chelsea per un ultimo colpo in mediana. I ‘Blues’, infatti, avrebbero intenzione di offrire al club di Zhang Tiemoue Bakayoko.

Il francese, seguito da mesi dal Milan al pari di Tonali, può quindi sbarcare a Milano sponda nerazzurra. Un’operazione che prenderebbe corpo nelle ultime ore di mercato, con Marotta pronto a servire la clamorosa beffa alla dirigenza rossonera.

La proposta del Chelsea può dunque aprire ad uno scenario clamoroso: Bakayoko all’Inter, con buona pace di Maldini e Massara.

