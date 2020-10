Calciomercato Inter, si chiude a gennaio | Tutti i dettagli

Il rinforzo tanto desiderato Conte potrebbe ottenerlo nel calciomercato di gennaio. Operazione possibile con la formula del prestito

Poco tempo per il colpo tanto desiderato da Conte. Non parliamo di Kante, il ‘sogno’ impossibile del tecnico nerazzurro ma sempre di un calciatore in forza al Chelsea. Lui, però, ai margini della squadra dopo l’accesa lite con Frank Lampard nel post gara col West Bromwich. Parliamo di Marcos Alonso, spagnolo classe ’90 esploso anni fa alla Fiorentina prima del grande salto in quel di Londra, su richiesta specifica proprio dell’allenatore salentino.

Calciomercato Inter, Alonso a gennaio: le ultime

Nel calciomercato i colpi di scena sono dietro l’angolo, per cui nulla si può escludere o dare per scontato. Tuttavia è difficile, difficilissimo ipotizzare un suo sbarco a Milano in queste ultimissime ore di campagna acquisti.

Trattare con il club di Abramovich, da cui può invece arrivare subito, anzi tornare Moses, è sempre estremamente complicato e porta via del tempo, e quello rimasto è davvero poco. Indiscrezioni però sostengono che l’affare possa andare in porto a gennaio, con la partenza eventuale di Perisic che da tornane non convince affatto.

Insomma che il tutto sia stato solo rimandato alla prossima finestra, con la fumata bianca che potrebbe arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 18 milioni di euro.

