Calciomercato Juventus, Ronaldo in Nazionale | Tensioni col club!

Cristiano Ronaldo andrà comunque in Nazionale, nonostante l’isolamento a cui sono sottoposti i giocatori della Juventus.

Non è ancora ben chiaro cosa succederà in merito alla partita tra la Juventus e il Napoli, mai disputata. Oltre ai partenopei, anche la Juve era in isolamento fiduciario e con la sosta delle Nazionali non era certa la partenza dei calciatori. Tuttavia, alcuni elementi della rosa bianconera hanno comunque risposto alla chiamata del proprio commissario tecnico. Tra questi, c’è anche Cristiano Ronaldo.

Juventus, Ronaldo in Nazionale

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, alcuni calciatori della Juventus hanno risposto comunque alla chiamata della propria Nazionale: si tratta di Buffon, Demiral, Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Da monitorare invece le situazioni legate a Danilo e Bentancur, che potrebbero partire a breve. I calciatori, dunque, sono usciti dalla ‘bolla’ bianconera.

Una situazione che potrebbe creare delle frizioni con il club: Ronaldo, per esempio, si è assunto la piena responsabilità -così come gli altri- degli spostamenti internazionali e dovrà mettersi in contatto con le autorità sanitarie competenti. Una situazione che mette ulteriore carne sul fuoco, dopo l’acquisto di Federico Chiesa e il possibile addio del portoghese.

