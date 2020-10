Calciomercato, niente Milan | Va al Barcellona a zero!

Calciomercato Milan, è già tempo di pensare alle prossime sessioni: sfuma un colpo in attacco, c’è già l’accordo

Il Milan ha concluso una sessione di calciomercato tutto sommato positiva, confermando tutti i big e con acquisti importanti come quelli di Sandro Tonali e Brahim Diaz ma non solo. E’ mancato l’acuto per esempio in attacco, anche se già la conferma di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic è stata importante. Servirà andare a caccia di un bomber per il futuro. Nei sogni rossoneri ci sarebbe sempre Memphis Depay, che è rimasto a Lione ma ha già fatto sapere al club francese che non rinnoverà. Con il contratto in scadenza nel 2021, l’olandese partirà a parametro zero. Ma il giocatore avrebbe già trovato l’intesa verbale con il Barcellona, stando a quanto riportato da ‘Todofichajes’. Gli spagnoli non hanno potuto concretizzare l’assalto per via della mancata partenza di Dembelè, ma il prossimo anno metteranno le mani su di lui. Magari già nel corso del mese di gennaio, se si trovasse un accordo per l’addio del francese.

