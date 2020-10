Calciomercato Juventus, ‘colpo’ per il 2021 | Sponsor Cristiano Ronaldo

Chiuso il mercato estivo, la Juventus pensa già al futuro. In difesa, possibile super colpo a ‘zero’ grazie a Cristiano Ronaldo.

Con il ‘colpo’ Chiesa piazzato nell’ultima giornata di calciomercato, la Juventus si pone nuovamente come favorita numero uno nella conquista dello Scudetto, oltre a puntare con ancor più decisone alla tanto ambita Champions League.

Nonostante la sessione chiusa, la dirigenza bianconera pensa già al futuro. Il mancato arrivo di un esterno sinistro in grado di garantire una valida alternativa ad Alex Sandro, rimanda i piani della Juve all’anno prossimo.

Calciomercato Juventus, Marcelo a ‘zero’ nel 2021. Colpo possibile se resta CR7

Tra gli obiettivi per la fascia sinistra, la Juventus ha tentato di intavolare diverse trattative, su tutte quella relativa ad Emerson Palmieri.

Per il 2021 l’intenzione della Juventus potrebbe essere quella di tentare il grande ‘colpo’ low-cost, tanto cari alla dirigenza bianconera.

Dalla Spagna, nelle ultime il portale ‘DiarioGol’ ha rilanciato la ‘bomba’ di mercato: la Juventus è pronta all’affondo per Marcelo Vieira. Il terzino del Real Madrid, il cui contratto con le Merengues scade nel 2022, non rientra nei piani tattici di Zinedine Zidane, che lo ha rilegato a panchinaro di lusso alle spalle di Mendy.

Per convincere il brasiliano ad accettare la corte bianconera, la Juventus starebbe pensando di trattenere per un’altra stagione Cristiano Ronaldo, grande amico ed ex compagno di squadra del terzino verdeoro. La conferma di ‘CR7’ faciliterebbe la trattativa con il Real Madrid per Marcelo, pronto a firmare un biennale con la ‘Vecchia Signora’.

