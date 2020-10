Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Arriva dalla Ligue 1

Il Milan ha intenzione di acquistare un altro centrocampista. Non basta l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia, a gennaio Paolo Maldini punterà su un calciatore proveniente dal campionato francese.

Possibile colpo a centrocampo per il Milan. I rossoneri non hanno concluso l’acquisto di Tiémoué Bakayoko, approdato al Napoli, e a gennaio potrebbero tornare a investire sul mercato per rinforzare la zona centrale del campo. L’acquisto del solo Sandro Tonali non basta e Paolo Maldini terrà d’occhio soprattutto il mercato della Ligue 1.

Milan, colpo Soumaré dal Lille

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘TodoFichajes.com‘, il Milan è seriamente interessato a Boubakary Soumaré. Centrocampista classe ’99 di proprietà del Lille, è considerato come uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale. Tuttavia, il club rossonero non è l’unico che vorrebbe acquistarlo.

Le pretendenti più ‘fastidiose’ sono le società di Premier League, che hanno un’elevata disponibilità economica e stanno seguendo da vicino il centrocampista. Il Milan, però, resta fiducioso e ha intenzione di proporre presto la coppia Tonali-Soumaré.

