Calciomercato Inter, offerta per Brozovic dalla Serie A | Scambio più soldi

La Roma ha provato a imbastire uno scambio con l’Inter, ma senza trovare l’assenso nerazzurro.

Dopo una stagione non vissuta da protagonista e l’aver giocato da titolare soltanto la gara contro l’Hellas Verona alla prima giornata, più sette minuti contro l’Udinese, Bryan Cristante potrebbe non trovare più la continuità che sperava di avere nella Capitale. Per questo la Roma avrebbe proposto uno scambio di cartellini all’Inter.

Calciomercato Inter, proposto lo scambio in Serie A

A Fonseca piacerebbe poter avere Brozovic nella propria rosa, così da aggiungere un elemento a centrocampo che potrebbe dare maggior intensità e anche più sicurezza dal punto di vista tattico. Per questo il tecnico giallorosso accetterebbe l’eventuale partenza di Cristante, che la società ha proposto all’Inter come contropartita tecnica: al cartellino dell’ex Atalanta andrebbero aggiunti anche 15 milioni, ma la proposta non ha trovato il consenso da parte dei milanesi.

