Calciomercato Juventus, arriva Calhanoglu | Scambio con il Milan

La Juventus potrebbe tornare alla carica del talentuoso giocatore turco del Milan Calhanoglu: possibile scambio con il club rossonero

Continua il grande lavoro della Juventus in sede di mercato. In vista della prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio, il club bianconero potrebbe preparare l’assalto definitivo a Calhanoglu, talentuoso giocatore del Milan, che è tornato a mettersi in luce negli ultimi mesi alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Juventus, scambio in vista Calhanoglu-Bernardeschi

Così nelle ultime ore sarebbe nata così un’idea suggestiva tra Milan e Juventus con il possibile scambio Calhanoglu–Bernardeschi. Il talento toscano è tornato proprio nelle scorse ore a disposizione del neo-tecnico Andrea Pirlo, ma il suo tempo a Torino sembra ormai finito.

Già in estate sarebbe stato ad un passo dall’addio: così l’ex Fiorentina, gestito ora da Mino Raiola, agente vicino al Milan, potrebbe pensare alla cessione in vista della prossima stagione. Certo la situazione di contratto di Calhanoglu lascia poco spazio a manovre, ma un eventuale rinnovo ad hoc potrebbe favorire la trattativa e far coincidere le valutazioni.

Bernardeschi in azione (Getty Images)

La Juventus prepara così un nuovo possibile scambio in Serie A dimostrando di essere all’avanguardia anticipando le altre big d’Europa.

