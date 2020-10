Calciomercato Juventus, ribaltone Paratici | Futuro a sorpresa

Sembrava a un passo dal trasferimento alla Roma, ma Paratici alla fine potrebbe restare alla Juventus e continuare a occuparsi del calciomercato bianconero.

Nonostante le recenti voci di una possibile separazione tra Paratici e la Juventus già entro la fine di questo mese, il futuro del dirigente bianconero sembra destinato a essere ancora a Torino. Almeno fino alla fine del proprio contratto, prevista per giugno 2021.

Calciomercato Juventus, ribaltone Paratici

I corteggiamenti della Roma, stando a quanto riportato da Guido Vaciago di Tuttosport, si sono registrati: il rapporto tra Paratici e Fienga sono noti e molto importanti, ma il dirigente ex Sampdoria ha rimandato, con rispetto e orgoglio, al mittente tutte le offerte fino a ora ricevute. Tra queste anche Manchester United e Paris Saint-Germain, che lo avrebbero accolto con grande piacere nel proprio staff manageriale. Il vero dilemma risiede comunque nel futuro, perché se Paratici ha intenzione di onorare il proprio contratto da qui fino a fine stagione non è detto che voglia poi rinnovare o rimanere nel suo ruolo, alla Juventus.

Per quanto al momento il dirigente non abbia palesato malumori o motivazioni tali da poter pensare che voglia abbandonare la nave, restano alte le possibilità che il prossimo anno Paratici e la Juventus decidano di separarsi. Resta come fondamentale la data del 15 ottobre, giorno in cui si terrà l’assemblea dei soci bianconeri e sarà possibile conoscere qualche dettaglio in più sul futuro del Chief Football Officer bianconero.

