Calciomercato Juventus, contatti con Ronaldo | Top player sulla fascia

La Juventus potrebbe presto accogliere un top player sulla fascia, grazie all’aiuto di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha avuto dei contatti col giocatore, sul quale ci sono anche tante big europee.

Non è una novità che dei calciatori molto importanti s’intromettano nel mercato della propria società. Cristiano Ronaldo, per esempio, non è nuovo ad azioni del genere. Nel 2019 ebbe un dialogo con De Ligt per convincerlo a firmare con la Juventus. Il club bianconero, nonostante abbia tanta abbondanza nel reparto offensivo, secondo CR7 dovrebbe mirare su un calciatore che è considerato un vero e proprio crack del calcio internazionale.

Juventus, Ronaldo chiama Adama Traoré

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo vuole giocare con Adama Traoré. Tanto che il portoghese ha già parlato con l’ala spagnola per convincerlo ad accettare la Juventus e rifiutare tutte le altre big d’Europa. Traoré è una delle stelle del Wolverhampton, che non lo lascerà partire facilmente. Le intenzioni dell’asso portoghese, però, sembrano chiare: giocare con l’ala dei Wolves, che ha anche un passato nelle giovanili del Barcellona.

L’affare sembra difficile. La Juventus ha grande abbondanza in avanti, soprattutto sulla destra. Federico Bernardeschi non è andato via durante la sessione estiva di calciomercato, mentre al posto di Douglas Costa è stato acquistato Chiesa. Traoré, però, sembra un argomento caldo per la Juve.

