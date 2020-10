Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Arriva l’indizio social!

Tiene ancora banco la situazione di Nainggolan in casa Inter, dopo che è stato vicino al ritorno a Cagliari in estate: spunta l’indizio social

Per tutta la sessione di calciomercato si è parlato della possibilità che Radja Nainggolan tornasse di nuovo a Cagliari e, negli ultimi giorni di mercato, il suo trasferimento è stato molto vicino. Alla fine, però, il centrocampista belga è rimasto in nerazzurro e sarà a disposizione di Antonio Conte. Ora resta da capire se la volontà del ‘Ninja’ sia proprio quella di restare e di dare il massimo per il club meneghino: intanto, spunta l’indizio social da parte del belga.

Calciomercato Inter, Nainggolan pronto a restare | Indizio social

Dal profilo ‘Instagram’ di Radja Nainggolan potrebbe essere arrivato un importante indizio sulla volontà e sulla predisposizione del centrocampista per la stagione in corso. Il belga, infatti, ha pubblicato una storia che ritrae la maglia da trasferta dell’Inter con dietro il suo nome ed il suo numero. Un piccolo segnale, forse, del fatto che il ‘Ninja’ abbia accettato di restare in nerazzurro e che sia pronto a dare tutto per il club.

Ritrovare un Nainggolan pieno di entusiasmo e voglia, potrebbe essere un grande colpo per Antonio Conte: il belga, se in giornata, rimane uno dei migliori centrocampisti della Serie A e sul panorama europeo. Non bisogna dimenticare, infatti, che il ‘Ninja’ arriva da un’ottima stagione con il Cagliari, in cui ha ritrovato la continuità smarrita proprio in nerazzurro. Nonostante il mercato sia chiuso, quindi, Conte potrebbe avere a disposizione un grande rinforzo: Radja Nainggolan.

Con una storia su ‘Instagram’, Nainggolan sembra dare l’addio al Cagliari e sposare definitivamente il progetto dell’Inter: il belga è pronto a dare tutto per Conte.

