Calciomercato Inter, Juve beffata per il bomber | Super scambio a gennaio

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia di un attaccante a gennaio: beffa alla Juventus, conferme alla nostra anticipazione

Dopo il grande calciomercato svolto in questa sessione estiva, l’Inter può legittimamente pensare di contendere lo scudetto alla Juventus. Ai nerazzurri però manca ancora un tassello in rosa, perlomeno per quelli che sono i desiderata di Antonio Conte. Il tecnico avrebbe preferito un vice Lukaku, ruolo per il momento ricoperto da Andrea Pinamonti che però rappresenterà verosimilmente soltanto una soluzione di emergenza. Per gennaio, tuttavia, una pista potrebbe riaprirsi e far sì di regalare all’allenatore pugliese il bomber tanto cercato per completare un attacco atomico.

Calciomercato Inter, carta Vecino per Milik: conferme ad anticipazione CMNews

Inter che infatti va a caccia di Arkadiusz Milik, già inseguito in passato. L’attaccante è in rotta definitiva con il Napoli e resterà inutilizzato fino a gennaio, essendo stato escluso dagli azzurri sia dalla lista Serie A che da quella Europa League. Il polacco andrà in scadenza di contratto nel 2021, su di lui la Juventus sogna di inserirsi a parametro zero a fine stagione. Ma ‘Sport Mediaset’ rilancia l’interessamento dell’Inter per Milik, con Vecino da utilizzare come contropartita. L’uruguaiano, a sua volta, era stato nel mirino del Napoli, prima del colpo Bakayoko. Confermata l’anticipazione di Calciomercatonews.com che aveva riferito per prima della pista Milik-Vecino.

