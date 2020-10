Calciomercato Inter, Eriksen in Liga | Cash o scambio clamoroso!

L’Inter a gennaio potrebbe cedere Christian Eriksen: su di lui ci sono da monitorare gli interessi di tante squadre, soprattutto dalla Liga. I nerazzurri avrebbero già fatto sapere al club spagnolo le condizioni per la sua cessione.

Christian Eriksen è arrivato all’Inter a gennaio di quest’anno, ma non si è adattato molto agli schemi di Antonio Conte. Il danese è sembrato fuori dal gioco del tecnico ex Juventus, di cui non è diventato un fedelissimo, malgrado l’ottimo curriculum. Tuttavia, Eriksen ha ugualmente un gran mercato. I nerazzurri, dunque, potrebbero privarsi dell’ex trequartista del Tottenham: su di lui c’è una squadra della Liga e l’Inter avrebbe già posto le condizioni per una sua cessione.

Inter, l’Atletico Madrid vuole Eriksen: scambio incredibile

E’ l’Atletico Madrid la squadra interessata a Christian Eriksen. Il trequartista danese potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. Diego Pablo Simeone apprezza molto le sue qualità e insieme alla dirigenza dei Colchoneros starebbe pensando di offrire ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto. L’Inter non è convinta di questa soluzione, visto che vorrebbe monetizzare subito, oppure imbastire la trattativa sulla base di uno scambio.

La valutazione che l’Inter fa di Eriksen è di 40 milioni di euro. L’Atletico Madrid, quindi, dovrebbe raggiungere questa cifra, oppure offrire un calciatore molto apprezzato da Conte e Marotta: José Maria Gimenez, arcigno difensore centrale classe ’95. Un affare che avrebbe del clamoroso, visto che l’uruguagio è un fedelissimo di Simeone.

