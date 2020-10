Calciomercato Roma, idea Rudiger | Rifiutata la proposta di Totti

Francesco Totti sta assumendo sempre di più il ruolo di agente. E così nell’ultima sessione di calciomercato ha proposto diversi calciatori alla Roma

Da diversi mesi Francesco Totti ha cambiato di ruolo. E così, dopo aver aperto un’agenzia di procuratori, la leggenda della Roma ha assunto anche il ruolo di intermediario nell’ultima sessione di calciomercato. Come svelato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport” l’ex capitano della compagine capitolina ha proposto diversi calciatori al club giallorosso, tra cui il suo ex compagno Rudiger, ora al Chelsea.

Calciomercato Roma, la proposta per Rudiger: c’è stato il rifiuto

Ma il profilo del difensore tedesco non è stato subito preso in considerazione: la proposta era sulla base di prestito gratuito dal Chelsea con un ingaggio non superiore ai 3,5 milioni a stagione. La Roma ha pensato fin da subito, però, al ritorno di Smalling dal Manchester United, poi concretizzato proprio nelle ultimissime ore. Lo stesso Totti aveva dato precedenza alla sua ex squadra rispetto al Milan, che lo aveva messo in lista per rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli.

E così ha ricevuto dallo stesso Rudiger il mandato per trattare con i diversi club italiani, interessati proprio al suo ex compagno alla Roma.

Ora Francesco Totti continuerà a dedicarsi alle altre trattative in vista della prossima stagione entrando sempre più nella parte di agente.

