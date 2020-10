Napoli, ecco l’esito dei tamponi | Il comunicato UFFICIALE

Il Napoli ha comunicato tramite una nota ufficiale gli esiti dei tamponi effettuati dalla squadra: due sono ancora da processare

La società partenopea continua a seguire quanto stabilito dal protocollo quando si incappa in una positività al ‘Covid-19’. Dopo il caos creato dalla mancata partenza del Napoli per Torino, dove ad attenderlo c’era la Juventus, il club campano ha sottoposto tutti i giocatori ad un nuovo ciclo di tamponi. Ecco il comunicato del Napoli con l’esito dei test.

Napoli, tutti negativi i tamponi | Il comunicato della società

Il Napoli ha comunicato con una nota ufficiale che sono tutti negativi i tamponi svolti dai giocatori nella giornata di ieri, anche se ne mancano ancora due da processare. Nessun tesserato partenopeo, quindi, si aggiunge a Zielinski ed Elmas alla conta dei positivi al Coronavirus. Nel frattempo, non si sono ancora placate le polemiche relative alla decisione del Napoli di non partire per Torino e nei prossimi giorni è attesa una decisione del giudice sportivo al riguardo.

