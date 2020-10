Juventus-Napoli, ipotesi penalizzazione | C’è l’annuncio!

Continua a tenere banco il ‘caso’ Juventus-Napoli. Arrivano le dichiarazioni del legale dei partenopei Grassani: la posizione degli azzurri

Non solo il calciomercato, da poco concluso. La questione ancora lontana dalla soluzione è quella legata a Juventus-Napoli, dopo la mancata partenza degli azzurri per il big match dell’Allianz Stadium contro i campioni d’Italia. In tal senso, sulle eventuali ripercussioni, penalizzazione compresa, si è espresso il legale del club partenopeo Mattia Grassani: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, ecco l’esito dei tamponi | Il comunicato UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, blocco della Serie A e playoff | L’annuncio di Spadafora

Juventus-Napoli, la posizione degli azzurri: parla Grassani

Sul possibile rischio penalizzazione, il legale del Napoli Mattia Grassani non ha dubbi: “Non accetteremo sanzioni minori”, ha dichiarato ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. Grassani ha poi aggiunto: “Il Napoli ritiene di essere dalla parte della ragione, gran parte della comunità scientifica pare abbia compreso le ragioni della nostra scelta, orientata al rispetto dell’Autorità Sanitaria Locale, nella tutela della salute dei cittadini“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Grassani ha così provato a chiudere la questione: “Basta leggere il provvedimento della Asl Napoli che per motivi di sanità pubblica ha vietato la trasferta a Torino. La settimana prossima sapremo“, ha dichiarato Grassani concludendo, “Il Napoli ritiene di aver agito correttamente, siamo pronti a dimostrarlo nelle sedi competenti. Partire significava commettere un reato, si immagini in caso di un nuovo focolaio come accaduto al Genoa cosa si starebbe dicendo adesso”.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, interviene Spadafora | Prevista riunione



Una situazione che, dunque, potrebbe vedere la ‘soluzione’ definitiva nei prossimi giorni: il caos legato a Juventus-Napoli non accenna a placarsi.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, caos Juventus-Napoli | Spunta la data in caso di rinvio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, addio in prestito | Il comunicato UFFICIALE