Calciomercato Juventus, assist e via libera dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, il sogno di mercato bianconero torna possibile: arriva l’assist dal Real Madrid a Paratici

Dopo una sessione di mercato all’insegna del rinnovamento della rosa, la Juventus guarda al futuro con ottimismo. Un processo di ringiovanimento della squadra, a caccia di giovani talenti, che proseguirà nelle prossime finestre di trattative. In cui però si tornerà anche all’assalto di almeno un top player, profili necessari per puntare al grande salto in Europa. Ecco perché Paratici, nonostante il mercato sia adesso ufficialmente fermo, continui a monitorare con grande attenzione gli sviluppi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Pogba: l’assist dal Real Madrid

L’emergenza coronavirus ha complicato i piani per l’assalto a Pogba, che in condizioni normali quest’estate sarebbe stato sicuramente sferrato. Ma è passata un’altra estate e il francese non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United. Dunque, a giugno il grande ex potrebbe essere disponibile sul mercato gratuitamente. Oppure liberarsi a gennaio con un indennizzo minimo da corrispondere ai Red Devils. I tifosi bianconeri sognano, anche per un altro motivo.

Il Real Madrid, altra pretendente illustre a Pogba, infatti secondo ‘El Chiringuito’ in questo momento sarebbe poco interessato. Gli spagnoli hanno avuto anche loro le proprie ripercussioni per il coronavirus con un mercato in entrata molto ridotto. Per la prossima estate, gli sforzi verrebbero concentrati su Mbappe, persino se Pogba dovesse liberarsi a zero. Via libera per la Juventus, dunque.

