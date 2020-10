Calciomercato Milan, maxi scambio col Barcellona | I dettagli

Continua la fase di epurazione a Barcellona: ora gli indiziati a lasciare la squadra sono due, con un possibile scambio in direzione Milan.

Nella lista degli epurati di Koeman per il nuovo corso del Barcellona ci sono anche Umtiti e Alena. I due rientrano in una shortlist che comprende sette tesserati che a gennaio potrebbero lasciare la squadra blaugrana, per una nuova destinazione.

Calciomercato Milan, scambio clamoroso col Barcellona

Nel caso in cui effettivamente entrambi i giocatori dovessero lasciare la Liga, Koeman avrà bisogno di inserire un centrale nella propria rosa: il primo nome è quello di Alessio Romagnoli, per il quale è ancora bloccato il rinnovo al Milan e le lungaggini potrebbero spingere il giocatore a cercare un’esperienza all’estero. Il difensore rossonero potrebbe quindi compiere il tragitto opposto a quello di Umtiti, che a questo punto potrebbe essere offerto alla dirigenza rossonera. Da non sottovalutare il possibile inserimento anche di Alena, dato che il Milan è in cerca di un centrocampista e il classe ’98 potrebbe fare al caso di Stefano Pioli.

