Calciomercato Milan, affare in corso | Contatti avviati con il Real Madrid

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno avviato i contatti con il Real Madrid per concludere l’affare.

L’avventura di Brahim Diaz al Milan è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista è arrivato dal Real Madrid in prestito alla ricerca di continuità, garantita dal club rossonero. Infatti, Diaz ha già disputato cinque partite -per un totale di 254′- e messo a segno un gol. La sua esperienza in Serie A potrebbe dargli lo slancio giusto per imporsi definitivamente in un grande club e il Milan, in tal senso, è entusiasta del giocatore.

Calciomercato, il Milan vuole trattenere Brahim Diaz

Stando a ciò che hanno riferito i colleghi spagnoli di ‘DefensaCentral.com‘, il Milan vuole trattenere Brahim Diaz anche la prossima stagione. I dirigenti sono rimasti impressionati dal giocatore e hanno avviato la trattativa con il Real Madrid per il prolungamento del prestito, in scadenza nel giugno 2021. Diaz ha lasciato le Merengues con la possibilità, dunque, di tornare alla corte di Zinedine Zidane. Ed è proprio il parere del tecnico francese che sarà decisivo.

Alla Casa Blanca, infatti, non hanno fretta di concludere la trattativa. C’è ancora tempo per parlarne: Zidane non ha ancora deciso se includerlo o meno nella rosa della prossima stagione. Quello che è sicuro, però, è che il trequartista vuole giocare con continuità e il Milan può garantirgliela.

