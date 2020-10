Calciomercato Milan, colpo stellare a zero | ‘Assist’ dalla Premier!

Il Milan pensa già al prossimo calciomercato, con l’estate 2021 che potrebbe regalare a Pioli un super colpo in attacco: i dettagli

In attesa di scendere nuovamente in campo per il derby contro l’Inter, il Milan di Stefano Pioli guarda al futuro. Un futuro che, nel 2021, potrebbe rivelare una clamorosa sorpresa nel calciomercato estivo per l’attacco del ‘Diavolo’. Il club di via Aldo Rossi programma il super colpo: può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Milan, colpo shock: Guardiola ‘aiuta’ i rossoneri

Pep Guardiola alleato, a sorpresa, del Milan. Il tecnico del Manchester City, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ha la ferma intenzione di puntare su Erling Haaland per la prossima estate. Una mossa, come rivelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, che coinciderà con la partenza di Sergio Aguero.

Il ‘Kun’, infatti, è in scadenza a fine stagione e molto difficilmente rinnoverà l’accordo con i ‘Citizens’. Il bomber argentino, già vicino all’Inter in passato, entra prepotentemente nel mirino di Maldini e Massara che potrebbero spingere per portarlo, nell’estate 2021, a Milanello.

