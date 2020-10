Calciomercato Milan, Donnarumma-Juventus | Svolta sulla clausola

Potrebbe presto arrivare una svolta nella trattativa per il rinnovo tra il Milan e Gianluigi Donnarumma. I nodi principali sono ovviamente l’ingaggio e la clausola ed è proprio su quest’ultima che si stanno soffermando le due parti, con la Juventus che monitora la situazione.

La trattativa tra Gianluigi Donnarumma e il Milan per il rinnovo del contratto prosegue a passi lenti. L’agente del giocatore, Mino Raiola, non è molto entusiasta di prolungare il contratto con i rossoneri. Non si è infatti ancora trovato un accordo sull’ingaggio che dovrà percepire il portiere della nazionale italiana. La Juventus resta vigile, consapevole del fatto che se Gigio non rinnoverà il contratto col Milan, ci sarà la possibilità di tesserarlo a parametro zero.

Milan, prosegue la trattativa con Raiola per Donnarumma

La richiesta che Mino Raiola fa al Milan, per evitare che Donnarumma si liberi a zero nel giugno 2021, è di circa 10 milioni di euro a stagione. Una cifra ritenuta eccessiva dal club rossonero, che non vorrebbe spingersi oltre i 7-8 milioni. Attualmente, la clausola che il portiere ha nel contratto attuale ammonta a 50 milioni di euro. E potrebbe essere proprio la clausola il punto d’incontro tra le due parti.

Raiola, infatti, vorrebbe fissarla a 30 milioni: una cifra considerevolmente bassa per un calciatore che al momento guadagna un ingaggio da 6 milioni di euro. Ma l’agente vorrebbe tutelare gli interessi del proprio assistito, soprattutto se la ‘rinascita’ del Milan dovesse essere più lenta del previsto. In questo caso, la qualificazione in Champions League agevolerebbe non poco la trattativa. La Juventus resta sempre vigile in attesa di poter piazzare la zampata giusta.

