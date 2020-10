Calciomercato Milan, colpo Champions a gennaio | ‘Smacco’ all’Inter

L’acquisto mancato dal Milan nel calciomercato appena concluso è stato il difensore. I rossoneri pensano di rifarsi a gennaio, specie se la squadra dovesse trovarsi in piena lotta Champions o addirittura scudetto

Nell’ultima sessione di calciomercato che si è da poco conclusa, il Milan non è riuscito a comprare un difensore. Eppure il nuovo ‘partner’ di Romagnoli, fermo restando l’importanza di Kjaer (che però ha età avanzata, limiti e acciacchi), era uno degli obiettivi prioritari della dirigenza rossonera. Che, diciamo la verità, si è letteralmente ‘incartata’ nella discesa verso il gong finale, andando in modalità random dopo il definito naufragare delle piste che conducevano prima ai preferiti Milenkovic e Tomyiasu.

Proprio sui giocatori (bravi anche ad agire da terzini) di Fiorentina e Bologna, in particolare su quello viola potrebbe tornare il club di Elliott nella prossima finestra invernale. A maggior ragione se la squadra di Pioli, prima in classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di Serie A, dovesse trovarsi in piena lotta per un posto di Champions o addirittura in corsa per lo Scudetto. Per Milenkovic, ancora nel mirino dell’Inter in ottica post Skriniar, Maldini e il suo braccio destro Massara potrebbero tentare la strada del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto e annessi bonus, per complessivi 25-30 milioni di euro. Si tratterebbe in sostanza di un tentativo di emulazione dell’affare Chiesa, portato ufficialmente a termine dalla Juventus il 5 ottobre.

Come il figlio d’arte, però, anche il 22enne di Belgrado (nel mirino pure di qualche top club straniero) dovrebbe prima rinnovare il suo contratto coi gigliati adesso in scadenza nel giugno 2022.

