Calciomercato Milan, ‘grana’ Donnarumma | Clamorosa idea di Raiola!

Continua la trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: ecco il piano dell’agente dell’estremo difensore

Il Milan ha tutta l’intenzione di tenersi stretto Gigio Donnarumma. In tal senso, proseguono i dialoghi con Mino Raiola per il talentuoso portiere campano, in scadenza tra meno di dodici mesi con il ‘Diavolo’. Maldini e Massara, prima della riapertura del calciomercato invernale, vogliono ‘chiudere’ la questione: ipotesi clamorosa per il rinnovo dell’estremo difensore classe 1999.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, arriva Calhanoglu | Scambio con il Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Champions a gennaio | ‘Smacco’ all’Inter

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la scelta di Raiola

Il Milan e Donnarumma potrebbero essere più vicini al rinnovo. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, il club di via Aldo Rossi avrebbe intenzione di fare uno sforzo e concedere un ‘leggero’ aumento d’ingaggio al portiere rossonero.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Da 6 a 7-8 milioni netti a stagione per Donnarumma, con Mino Raiola che tuttavia starebbe spingendo per l’inserimento di una clausola rescissoria nel contratto del numero 99. Il procuratore di Gigio, infatti, vorrebbe inserire una clausola non superiore ai 30 milioni di euro nel nuovo contratto che il ragazzo potrebbe firmare nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Arriva dalla Ligue 1

Cifra assolutamente ghiotta per i club interessati a Donnarumma, Juventus in primis, con Raiola che potrebbe liberare il suo assistito nel caso il progetto Milan non convinca il procuratore italo-olandese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare a parametro zero | Arriva la proposta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic | Nel mirino l’ex Juventus