Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid | Lo ‘manda’ Emery

Il Milan continua a studiare nuovi colpi di calciomercato e mette nel mirino un nuovo calciatore del Real Madrid: assist dei blancos

È un momento importante per il Milan, che ormai da giugno ha iniziato un periodo straordinario che non si è arrestato con la sosta e la partenza della nuova stagione. Solo vittorie fin qui per i rossoneri, che hanno ottenuto tre successi su tre in campionato oltre ad aver raggiunto l’accesso alla prossima Europa League dopo preliminari e play off.

Ora la compagine rossonera non ha assolutamente intenzione di fermarsi e intanto si gode il primo posto in classifica insieme all’Atalanta. Alla prossima c’è il derby e la squadra rossonera arriva con grande fiducia e ottimismo, anche se con l’Inter non vince da ormai troppi anni.

Calciomercato Milan, colpo Kubo dal Real Madrid: ipotesi possibile a gennaio

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società lavora per provare nuovi colpi sul mercato. In particolare c’è bisogno di completare la rosa e per questo potrebbero arrivare nuovi acquisti a gennaio, in modo da non lasciare nulla di intentato e non avere rimpianti.

Secondo quanto riportato da Defensa Central, il Milan potrebbe tentare il colpo Takefusa Kubo. L’ala destra di proprietà del Real Madrid è attualmente in prestito al Villareal ma i pochi minuti concessi hanno allarmato Zinedine Zidane. Possibile uno stop del prestito che quindi agevolerebbe un intervento del Milan.

Kubo è rimasto in panchina anche con la propria nazionale e per questo vorrebbe giocare per svoltare la sua carriera. Il classe 2001 potrebbe sicuramente fare comodo alla compagine rossonera.

