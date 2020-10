Calciomercato, Juventus-Messi: offerta shock | Ronaldo dice no!

Messi è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus: ‘bomba’ dalla Spagna, no di Cristiano Ronaldo all’approdo dell’argentino

Una settimana esatta dalla chiusura del calciomercato estivo e dalla Spagna rilanciano una clamorosa indiscrezione riguardo il mancato approdo di Lionel Messi alla Juventus. Il club bianconero aveva già pronta una maxi-offerta per regalare l’argentino a Pirlo ma ad opporsi sarebbe stato nientemeno che Cristiano Ronaldo: ecco i motivi del ‘no’ dell’asso portoghese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Aouar | “Ecco perché ho detto no”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare a zero dal Barcellona | ‘Giallo’ sulla clausola

Calciomercato Juventus, sogno Messi: proposta clamorosa al Barcellona

Il mercato estivo della Juventus ha visto la dirigenza bianconera fare più di un pensiero per Leo Messi. L’argentino, in rotta di collisione con il Barcellona, è stato vicino a salutare i catalani. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la dirigenza juventina aveva già pronta una maxi-offerta per convincere Bartomeu a lasciar partire la ‘Pulce’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I cartellini di Alex Sandro, de Ligt e soprattutto Paulo Dybala, per un’offerta complessiva di 185 milioni di euro. A chiudere le porte in faccia all’argentino sarebbe stato però, a sorpresa, Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, tutto sul difensore | Bonucci ‘merce’ di scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pirlo fa fuori CR7 | Raiola porta l’erede

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per la punta | Cash e scambio