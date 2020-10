Calciomercato Juventus, nuovo affare con il Barcellona | Dybala nello scambio

Calciomercato Juventus, Dybala può lasciare Torino? La clamorosa ipotesi di scambio con il Barcellona, in vista della prossima sessione

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando al centro delle trattative ci sono top player con il broncio. E’ il caso di Dybala, che alla Juventus sembra essere nuovamente insofferente, alle prese ancora con le difficoltà di rinnovo e i contrasti con la società bianconera. E poi, l’arrivo di Federico Chiesa che toglie ulteriori minuti alla ‘Joya’, alle prese con la voglia di confermarsi titolare. Anche altrove. Ecco, dunque, che potrebbe prendere una clamorosa ipotesi di mercato, con il Barcellona pronto a sedersi ancora una volta al tavolo delle trattative con la Juventus: sul piatto, un nuovo scambio sull’asse Catalogna-Piemonte.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Griezmann: che ipotesi con il Barcellona

Già, perché anche in casa blaugrana sembra esserci uno scontento d’eccezione: Antoine Griezmann, che non è mai riuscito a fare breccia nello spogliatoio del Barça e nel cuore dei suoi tifosi. La Juventus, allora, potrebbe approfittare di questo stallo e dialogare con i blaugrana per un doppio scambio di prestiti, ciascuno con il relativo diritto di riscatto. Nonostante la formula, la maxi-operazione sarebbe decisamente onerosa, in quello che potrebbe essere un affare simil-Chiesa per la Juventus. E soprattutto, la maxi-operazione sarebbe ben gradita da entrambi i calciatori, disposti a cambiare aria.

La strada resta in salita, ma intanto Juventus e Barcellona potrebbero scioccare il football europeo: con un maxi-scambio del genere, il mercato di gennaio avrebbe già il suo primo botto.

