Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘tradito’ | “Vicino all’Inter!”

Il calciomercato bianconero è stato ad un passo dalla clamorosa beffa: Ronaldo ‘tradito’, il top player ad un passo dall’Inter

Archiviata per il momento la situazione legata al match ‘in sospeso’ contro il Napoli, la Juventus guarda al futuro calciomercato. In tal senso, negli ultimi mesi, i bianconeri sono stati ad un passo dalla clamorosa beffa per il top player grande amico di Cristiano Ronaldo: Conte e Marotta vicinissimi allo sgarbo alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, beffa Ronaldo: l’Inter ad un passo

Un’indiscrezione, quella lanciata da ‘Don Balon’, che non farà piacere nè alla Juventus nè, soprattutto, a Cristiano Ronaldo. Marcelo, uno dei grandi obiettivi da oltre un anno per il club campione d’Italia, è stato vicino all’Inter.

Prima che l’opzione bianconera prendesse quota, secondo il portale spagnolo Marcelo sarebbe stato davvero ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter per 40 milioni di euro. Un affare poi sfumato, anche per la Juventus, vista la volontà di Zidane di non cedere più il brasiliano per mancanza di alternative.

