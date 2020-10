Calciomercato Juventus, tutto sul difensore | Bonucci ‘merce’ di scambio

Fa gola il difensore della Roma in casa Juventus: Paratici prepara la proposta di scambio per il calciomercato invernale.

Nel piano di ringiovanimento della rosa, la Juventus continua a osservare i talenti del campionato italiano che possono rappresentare dei colpi in chiave futuribile. Tra questi c’è il difensore giallorosso Roger Ibanez, che ha attirato l’attenzione di Pirlo e Paratici, intenzionati a presentare una proposta alla Roma.

Calciomercato Juventus, tutto sul difensore

Ibanez andrebbe a inserirsi in maniera perfetta nella difesa a tre di Pirlo, così da riuscire nello stesso momento sia ad acquistare un grande prospetto del calcio europeo, sia ad assicurare all’allenatore bianconero la possibilità di inserire un giocatore in grado di adattarsi perfettamente al gioco espresso dalla Vecchia Signora. Paratici, per poter arrivare al giocatore, si prepara a formulare una proposta di scambio che metta sul piatto anche la contropartita tecnica rappresentata da Leonardo Bonucci. All’ex difensore del Milan verrebbe anche inserita una parte economica di 12 milioni.

L’agente di Bonucci, Alessandro Lucci, ha da sempre ottimi rapporti con il club giallorosso, con il quale anche la Juventus non ha mai nascosto di avere un buon feeling, a fronte anche dei numerosi affari conclusi negli ultimi anni e, non ultimo, anche la trattativa riguardante Edin Dzeko, poi saltata all’ultimo minuto. Bonucci, che ha valutazione di 15 milioni circa, andrebbe ad aggiungersi ai 12 milioni in contanti, portando la valutazione finale di Ibanez intorno ai 27 milioni. Un valore più che buono per la Roma, che ha il riscatto fissato a 8 milioni di euro e andrebbe così a realizzare un’ottima plusvalenza sul giocatore ex Atalanta.

