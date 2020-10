Calciomercato Juventus, intrigo Milinkovic | Scambio e controfferta

La Juventus non smette di lavorare per il colpo a centrocampo e prepara l’offerta per Milinkovic. C’è la controproposta della Lazio

È stata una sessione di calciomercato particolare per la Juventus, che ha speso poco o nulla nell’immediato portando a casa comunque dei colpi importanti per cifre elevate che però saranno pagate direttamente nel corso dei prossimo due o tre anni. Per calciatori come Morata e Chiesa la società ha optato per prestiti con riscatti fissati in futuro.

Questo perché la crisi legata al coronavirus ha condizionato ogni società e ci sono state sicuramente meno spese rispetto agli scorsi anni. Nonostante tutto la rosa a disposizione di Andrea Pirlo è sicuramente all’altezza degli obiettivi. La compagine bianconera vuole stupire cercando di assimilare la mentalità europea e fare meglio delle scorse stagioni.

Calciomercato Juventus, McKennie sul piatto per arrivare a Milinkovic: controproposta della Lazio

In ogni caso la Juventus non ha completato del tutto i suoi lavori e va ancora a caccia di un nuovo big a centrocampo, da portare a casa nelle prossime sessioni di calciomercato. Nel mirino resta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Sul piatto per arrivare al serbo potrebbe esserci l’americano Weston McKennie, arrivato a fine agosto dallo Schalke 04. La Lazio però sarebbe pronta a rilanciare e vorrebbe inserire nell’affare anche Merih Demiral.

Il difensore turco è uno dei più promettenti centrali presenti in rosa insieme a De Ligt e la società bianconera sembrerebbe puntare forte su di lui.

