Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Parla l’agente

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso il Barcellona? A Radio Trend Topic ha fatto chiarezza l’agente dell’argentino su un trasferimento in blaugrana

L’Inter, Lautaro ed il Barcellona: il triangolo di calciomercato che ha tenuto compagnia (si fa per dire) i tifosi nerazzurri, nel corso dell’ultimo anno. Un triangolo che, però, potrebbe presto riproporsi, dato che i blaugrana restano a caccia di un attaccante. Circa un trasferimento al Barcellona, però, ha voluto fare chiarezza l’agente di Lautaro Martinez, Rolando Zarate, ai microfoni di Radio Trend Topic: “Sarebbe irrispettoso parlare adesso di un suo approdo in blaugrana. Soprattutto nei confronti dell’Inter. Lautaro, ad oggi, sta bene a Milano e si trova bene in nerazzurro”. Parole, dunque, che allontanerebbero un addio dell’argentino e che sembrerebbero suggerire addirittura la possibilità di una permanenza prolungata.

