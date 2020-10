Calciomercato Milan, vendetta Marsiglia | Lo offre alla Juventus

All’Olympique Marsiglia non hanno fatto molto piacere le manovre di disturbo del Milan, che voleva ingaggiare il calciatore francese a parametro zero. Ecco perché l’OM lo ha offerto alla Juventus.

Il mercato regala sempre storie interessanti e intrecciate e questa potrebbe essere una di quelle. L’Olympique Marsiglia ha in Florian Thauvin uno dei calciatori più importanti della rosa, che però ha il contratto in scadenza nel 2021. Il club francese non ha gradito l’offensiva del Milan per ingaggiare il trequartista francese a parametro zero l’anno prossimo. Una situazione che potrebbe favorire la Juventus.

Milan, il Marsiglia offre Thauvin alla Juventus

Il Marsiglia potrebbe comunque perdere a parametro zero Florian Thauvin, anche se non andasse al Milan. Il club francese, dunque, starebbe pensando a una soluzione che coinvolga la Juventus. Uno scambio con Federico Bernardeschi, che la Juve non è riuscita a piazzare durante il mercato estivo ed è quindi rimasto nella rosa di Andrea Pirlo.

Mossa per andare contro il Milan e per guadagnare un giocatore importante. Il contratto dell’ex Fiorentina, a differenza di quello di Thauvin, scadrà nel 2022: uno scenario che induce la Juventus a chiedere anche un conguaglio economico all’OM, oltre al cartellino del trequartista francese.

