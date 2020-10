Calciomercato Juventus, obiettivo soffiato | Approda in Premier League

La Juventus continua a sognare un top player per la prossima stagione, ma i piani si complicano: andrebbe in Premier League a gennaio

In casa Juventus il calciomercato non si ferma mai e si ragiona già sui possibili colpi da mettere a segno il prossimo anno. I bianconeri continuano ad avere nel mirino un top player del Barcellona, che vorrebbero prelevare l’estate prossima. Ad anticiparli però, arriva un club della Premier League.

Calciomercato Juventus, sfuma Dembele: l’Arsenal anticipa i bianconeri

Il sogno per la prossima estate del calciomercato della Juventus continua ad essere Ousmane Dembele. Il rapporto del francese con il club catalano sembrerebbe essere ormai ai ferri corti ed i bianconeri vorrebbero approfittarne per assicurarselo il prossimo anno. A rovinare i piani del club juventino però sembrerebbe essere l’Arsenal, pronto a prelevare il calciatore in anticipo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i ‘gunners’ vorrebbero offrire al Barcellona 65 milioni di euro per assicurarsi il francese già a gennaio. Una mossa d’anticipo che farebbe sfumare il sogno della Juventus, che credeva di poter acquistare l’esterno blaugrana la prossima estate. L’unico modo per evitare di veder svanire l’obiettivo sarebbe rispondere con una nuova offerta a gennaio, anche se al momento sembrerebbe molto difficile.

