Calciomercato Juventus, arriva il rinnovo | Addio ai bianconeri!

Rinnovo ad un passo con la Juventus che dovrà virare su altri obiettivi in vista della prossima stagione: l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni

Una nuova possibile beffa in arrivo per la Juventus. Il club bianconero dovrebbe cambiare così obiettivo di mercato per la porta visto che l’estremo difensore rinnoverà nei prossimi giorni fino al 2025 con il suo club.

Calciomercato Juventus, rinnovo ad un passo per Ter Stegen

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” il presidente del Barcellona, Bartomeu, avrebbe così trovato un accordo con Ter Stegen per il prolungamento contrattuale fino al 2025. La fumata bianca arriverà la prossima settimana con le firme sul nuovo contratto.

Sono state settimane davvero intense di contatti e di continui dialoghi tra le parti: l’accordo sembra essere arrivato proprio nelle ultimissime ore. Beffata così la Juventus che lo avrebbe messo nel mirino già da diverso tempo insieme al Chelsea e Bayern Monaco.

Ter Stegen sarà ancora per tante stagioni il portiere del Barcellona: addio alla Juventus.

