Calciomercato, Allegri prepara il colpo | Assalto al centrocampista

Un colpo importante a centrocampo. Massimiliano Allegri avrebbe scritto il suo nome nella lista consegnata alla società: assalto decisivo!

Massimiliano Allegri resta sempre un profilo caldo per la panchina della Roma. L’ex tecnico della Juventus potrebbe essere sempre in lizza per il post Fonseca. E così avrebbe già stilato una lista per quanto riguarda i prossimi acquisti.

Calciomercato Roma, Brozovic il primo della lista di Allegri

Così il primo nome della lista dell’allenatore livornese è quello di Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter, che sarebbe sul punto di andare via. Nelle scorse settimane sulle sue tracce anche diversi big della Premier e della Spagna.

Con l’arrivo di Vidal gli spazi si sono ridotti notevolmente con lo stesso Antonio Conte che è davvero orgoglioso del centrocampista cileno per l’universalità nel ruolo.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione definitiva con la possibile cessione del centrocampista nerazzurro. La Roma è sempre molto interessata al croato: Allegri può avere la meglio.

