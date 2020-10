Calciomercato Serie A, il ritorno di Pato | Si offre a due club!

La Serie A potrebbe riaccogliere Alexandre Pato. L’attaccante brasiliano si è proposto a due club, che sono alla ricerca di un attaccante.

Alexandre Pato ha lasciato il San Paolo nel mese di agosto ed è rimasto svincolato. L’obiettivo dell’attaccante brasiliano, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di tornare in Serie A. L’Internacional sarebbe molto interessato a ingaggiarlo, così come i club cinesi, ma l’attaccante ha reso noto il suo desiderio. Ecco perché alcuni club alla ricerca di un attaccante potrebbero ingaggiarlo a parametro zero.

Serie A, Pato ritorna in Serie A

L’attaccante brasiliano si sarebbe offerto a due club di Serie A, ovvero la Fiorentina e il Benevento. Il club viola non è riuscito ad acquistare un attaccante durante la sessione estiva di calciomercato e Pato potrebbe rappresentare un’occasione da cogliere, soprattutto se integro fisicamente. Il Benevento, invece, non è nuovo a colpi del genere: Vigorito in passato ha ingaggiato giocatori come Sandro o Bacary Sagna e il Papero potrebbero compiere il loro stesso percorso.

Resta da capire se una di queste squadre realizzerà effettivamente il sogno di Pato, ovvero tornare a far gol in Serie A.

