Calciomercato Juventus, colpaccio dal Bayern Monaco | I dettagli

La Juventus continua a cercare un esterno sinistro e l’occasione può arrivare a parametro zero.

Il futuro di David Alaba è molto incerto: attualmente il contratto dell’esterno austriaco è in scadenza a giugno, quindi alla fine di questa stagione, e tra pochi mesi sarà libero di accordarsi con un’altra squadra senza dover passare per una trattativa con il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, occasione a parametro zero

I corteggiatori per l’esterno austriaco sono tanti a partire dalla Juventus, con Andrea Pirlo che fa fatica a fidarsi delle prestazioni di Alex Sandro e punta a un sostituto da inserire nella rosa. Da non sottovalutare l’interessamento anche da parte di Barcellona e Real Madrid, sempre molto attenti ai talenti della Bundesliga. Alaba, dal suo canto, non si sente più importante per la squadra e nemmeno insostituibile, cosa che invece era prima dell’esplosione di Alphonso Davies. A giocare a favore della Juventus, però, potrebbe intervenire Cristiano Ronaldo, sempre pregno di grandi argomentazioni per convincere i campioni del calcio europeo a raggiungerlo in bianconero.

