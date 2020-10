Juventus, Dybala in forte dubbio per il Crotone | Le sue condizioni

La Juventus si ritrova con gli uomini contati in attacco. I bianconeri, infatti, saranno costretti, con ogni probabilità a fare a meno di Paulo Dybala. L’attaccante di Pirlo, infatti, non ha ancora recuperato dagli ultimi problemi fisici

L’assenza di Cristiano Ronaldo contro il Crotone, a causa del Covid-19, non sarà l’unica con cui Andrea Pirlo dovrà fare i conti. Paulo Dybala, infatti, non dovrebbe farcela per la partita contro i calabresi. L’attaccante argentino, infatti, è ancora alle prese con la gastroenterite che non gli ha permesso di partire con la sua Nazionale. L’ex Palermo, secondo quanto riporta “Tuttosport”, sarebbe ancora molto debole e quindi non arruolabile per la trasferta di Crotone. Per questi motivi Andrea Pirlo dovrebbe scegliere di lasciarlo a riposo e non convocarlo per la prossima partita. Continua l’inizio di stagione difficile di Dybala che praticamente non è mai stato a disposizione del nuovo tecnico.

